توافد الطلاب وأسرهم على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس منطقة مصر الجديدة بدء توافد الطلاب بصحبة أسرهم على المدارس، في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد.

وحرص عدد كبير من الأهالي على الحضور قبل الساعة السابعة صباحا، موعد فتح المدارس لأبوابها، بصحبة أبنائهم تجنبا الزحام وفي سياراتهم الخاصة دون الحافلات المدرسية.

والتزم الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول، فيما حضر أغلبهم وخاصة الأصغر سنا بـ"الفيس شيلد"، لضمان أسرهم حماية أكبر لهم من الإصابة بالمرض.

وينطلق اليوم الأحد العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأت عددا من المدارس أمس السبت، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحى بالمدارس، منوهة بأن هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.