مدرسة الشهيد مصطفى عميرة بأول يوم دراسة: زحام وتعارف "على البوابة"

شهد محيط مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بنات بمصر الجديدة زحامًا شديدًا للأهالي والطالبات والحافلات المدرسية، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة الطالبات في أول يوم دراسة بالمدرسة للتأكّد من اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

فيما نظم عدد من المدرسين والعاملين بالمدرسة طريقة دخول الطلاب وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي والتأكيد على ارتداء الكمامات.

وأمام أبواب المدرسة تجمعت الكثير من أمهات الطالبات يتبادلنّ أطراف الحديث بنهم واضح، من بينهنّ ولاء محمود التي ودعت ابنتيها وهي تؤكّد عليهما ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها.

"كنت خايفة جدَا عليهم وقولت لازم أجبهم بنفسي وكمان أشوف صحابي الأمهات بقالنا شهور متجمعناش"... لهذه الأسباب حضرت "ولاء" منذ الساعة السابعة صباحًا أمام بوابة المدرسة برفقة 5 أخريات من أولياء الأمور اللواتي استقبلن بعضهنّ بحرارة شديدة.

وأوضحت أنَّهن حرصنّ على التواصل مع إدارة المدرسة قبل بداية الدراسة للتأكيد على ضمان حماية صحة الطالبات واتباع الإجراءات الوقائية بحرص شديد داخلها، مضيفة: "أكتر حاجة مقلقة إنهم يقلعوا الكمامات وينسوا التباعد، بس المدرسة طمنتا إنه هيكون في متابعة، وسايبنها على الله بقى".

وينطلق العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.