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"السكة الحديد" تعتذر عن العطل المفاجئ ببرج إشارات بنها: جار إصلاحه

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الوطن
08:32 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
قطار

قطار

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للركاب عن العطل المفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، مما أدى لتأخير بعض القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية".

وتمّ توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتمّ حاليًا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الإشارات.

جدير بالذكر، أنَّه جار تحديث نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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