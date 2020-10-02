كيف يستفيد كبار السن من دعم تذكرة المترو؟.. وزارة النقل تجيب

أنهت وزارتي النقل والتضامن الاجتماعي، اتفاقهما حول توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 عامًا، والتي ستكون مجانا، باستقلال قطارات مترو الأنفاق، مع تقديم تخفيض قيمته 50%؜ لمن هم فوق الـ60.

وأعلنت وزارة النقل، عن كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات مترو الأنفاق، كالتالي:

1- مترو الأنفاق خصص شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومي الخاصة به إلى صراف التذاكر، الموجود على شباك الحجز؛ لاستقلال قطارات المترو.

3- إذا كان المستفيد فوق سن الـ60 عامًا، يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشًا؛ لاستقلال أي عدد من محطات المترو، وإذا كان فوق سن الـ70، يحصل عليها مجانا؛ لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات.

4- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

5- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر أن تصل تخفيضات اشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق إلى 97.8% لثلاث مراحل، بعدد 25 محطة، و98.5% لعدد أربع مراحل، بعدد 39 محطة.

وتصل التخفيضات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 98.8%، لثلاث مراحل بـ25 محطة، و 98.5% لأربع مراحل بـ39 محطة، وقيمة التذكرة العادية الخاصة بهم 50 قرشًا.

بينما تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن إلى 92.5%، لأربع مراحل بـ39 محطة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين فوق الـ70 عاما من كافة رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.