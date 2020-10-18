محافظ الإسكندرية للطلاب: "هنجيب كمامة للي مش قادر.. صحتكم أهم"

بدأت مدارس في محافظة الإسكندرية العام الدراسي، وذلك بعد توزيع طلاب المراحل التعليمية على أيام الأسبوع، منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتعليمات صارمة لارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.

والتزمت المدارس بتنظيم طابور الصباح، بالإضافة إلى تمارين رياضية من أجل تنشيط الطلاب وتقوية عضلات مع إلقاء تحية العلم وذلك أسوه بما كان يحدث مسبقاً.

وطالبت الطلاب بالجلوس وفقاً للقواعد التي وضعتها إدارة المدرسة ومنع أكثر من طالبين الجلوس على المقعد، والتوزيع على الفصول.

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن مدارس المدينة انتظمت اليوم كأول يوم دراسي وذلك بجميع مراحلها التعليمية مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "الديب" لـ"الوطن"، أن المعلمين وإدارة المدارس نبهت على جميع أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم، بالالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، حفاظاً على صحتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك في ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وشهد اليوم الأول التزام الطلاب والمعلمين بجميع التعليمات، فيما نفذت جميع المدارس خطة تقليل الكثافات وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع.

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلمة إلى طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبده، في إدارة شرق التعليمية، قائلا: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنت طيبين".

كما أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس، لمتابعة إجراءات بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار "الشريف"، إلى أنه جار توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، بالاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.