بمناسبة بدء الدراسة.. تعليم الغربية تستقبل وفدا شرطيا

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفدًا شرطيًا بقيادة العميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، ووفداً مرافقًا من مديرية أمن الغربية، في إطار التعاون بين مديرية أمن الغربية، ومديرية التربية والتعليم.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية وذلك من خلال مبادرة كلنا واحد، ومساهمة من وزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية بمناسبة بدء العام الدراسي 2020 / 2021م .

ورصدت "الوطن " بدء انتظام طابور الصباح المدرسي وحرص أولياء أمور الطلاب والطالبات على اصطحاب ذويهم حتى أبواب المدارس مرتدين "الماسكات" والأدوات الطبية للوقاية من أخطار تفشي وباء كوفيد 19 وسط رفع حالة التأهب وتفعيل غرف العمليات والطوارىء بكافة الإدارات التعليمية العشرة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لتذليل أي عقبات محتمله وتذليلها فى لصالح الطلاب والطالبات دراسيا فى المرحلة المقبلة .

وفى المقابل أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية جولة ميدانية لتفقد عدد من المدارس لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بما يحافظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب والمعلمين .

كما تابع وكيل الوزارة الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية، وطرح الأطر العامة للجداول الدراسية، ومناقشة المجموعات المدرسية، وموقف الصيانة البسيطة بجميع المدارس.

كما أعطى وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته العاجلة إلى مديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات التعليمية العشرة بالضرورة المرور على كافة المدارس ومتابعة فعاليات الأنشطة التربوية والتعليمية المختلفة والتأكد من سلامه كافة الطلاب والطالبات لتأمين أرواحهم بشكل دوري.

كما نوه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل لجان من الرقابة بالتنسيق مع مديري الأمن بالإدارت التعليمية للتأكد من سلامة الفصول الدراسية وأمان كافة الساحات المدرسية وخلوها من بلاعات الصرف الصحي المتهالكة وتوفير كافة الصيانات المطلوبه لتأمين أرواح الطلاب والطالبات بكافة الصفوف التعليمية .