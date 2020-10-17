وكيل تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة في 573 مدرسة بجميع المراحل

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، انتظام الدارسة في 573 مدرسة بجميع المراحل باجمالي 346 مدرسة بالمرحلة الابتدائية و 146مدرسة بالمرحلة الإعدادية، و37 مدرسة بالمرحلة الثانوية، و44 مدرسة بالتعليم الفني.

وأضاف "الديب" في أول أيام الدراسة، أن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الوقائية، في ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية، موضحًا أن جميع المدارس بتنفيذ خطة تقليل الكثافات وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع.

وكان تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من المدارس بالمحافظة في أول أيّام العام الدراسي الجديد، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالب "الشريف" خلال تفقده مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية، ومدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الإعدادية للبنات المتميزات، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات داخل المدرسة، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب والمترددين عليها.

كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، ثم تعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى، مع البدء في تجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.

وشدد على الانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي، وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة في نفسه، لافتا إلى أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وانطلق، صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث ارتدى الجميع "كمامة" طبية، بالإضافة إلى قياس الحرارة للطلاب أثناء دخول المدارس، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المتواجدين في المدارس.

ووضعت المدارس، ملصقات على "الديسك"، لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بداية من طابور الصباح وحتى التواجد داحل الفصول.

وتمكنت المديرية من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع، لمنع التكدس في المدارس.