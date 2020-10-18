محافظ القاهرة: يوجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء منع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولا بأول.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة، بعدد من المدارس لمتابعة بدء العام الدراسي.

وطمأن محافظ القاهرة ،الأهالي والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية، التي تضمن سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع .

وتفقد محافظ القاهرة، غرفة "الزائرة الصحية، والعزل التي خصصتها المدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت"، وتأكد من وجود كافة المستلزمات بها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد، وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، بمختلف مدارس الجمهورية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه والمقاعد الخشبية، وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنَّ غرفة العمليات المركزية، لم تتلق أي شكاوى من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في الساعات الأولى من بدء ثاني أيام العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنَّه لا توجد أي مشكلات في الوضع الصحي بالمدارس، كما أن الدراسة تسير بصورة طبيعية دون معوقات.

وأكد "حجازي"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك خطط بديلة ستنفذ حال حدوث أي أزمات أو معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، منوها إلى أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بارتداء الكمامات الطبية، وكذلك التلاميذ؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا.