وزير التعليم: 23 يناير 2021 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي انعقد "عبر الفيديو كونفرانس"، لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.