التضامن: الحضانات المنزلية لم تلق قبولا.. والأمر يستدعى البحث والدراسة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه كان هناك تنسيقا مع بنك ناصر الاجتماعي على مشروع حضانتي لبحث إمكانية عمل الحضانات المنزلية، موضحا أنّه لم يلق قبولا للرغبة في بحث الموضوع عن كثب وتأمين الأطفال، لأنها قد تكون في أدوار عليا، وتعرض الأطفال للخطر، والموضوع يستدعي البحث والدراسة بشكل جيد، ثم التوسع فيه.

التضامن: نشجع النساء على فتح الحضانات لإيجاد فرص عمل لهم

وأضافت القباج، لـ"الوطن"، أنّ المبالغ جرى تخصيصها من بنك ناصر الاجتماعي في شكل قروض بفوائد إدارية بسيطة جدا، لتشجيع النساء على فتح حضانات لإيجاد فرصة عمل، كما أنّها فرصة لتنمية مهارات الأطفال الملتحقين بالحضانات.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تستهدف تنمية برنامج الطفولة المبكرة، وما تحقق منه حتى الآن ما زال ضعيفا في إطار تحقيق التنمية المستدامة، متابعة: "نركز جهودنا مع شركائنا من المجتمع للتوسع في الحضاناتط.

التضامن تنظم حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات اليوم

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات باالتعاون مع شركة مانفودز - ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وقعت مع شركة ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة، بروتوكول تعاون ثلاثي بهدف تجديد وإعادة تأهيل مجموعة من الحضانات، التابعة لجمعيات أهلية في مختلف المناطق الأكثر احتياجاً في القاهرة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يستهدف إتاحة الفرص أمام جميع أطفال مصر نحو التمتع بخدمات تربوية مطورة، إذ يعمل على منح الطفل فرصا عادلة من خلال توفير مناخ عام ملائم للتعلم، إضافة إلى الرعاية الصحية والتربوية اللازمة وبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التابعة لمجلس الوزراء، وافقت على عودة فتح الحضانات، وحددت اشتراطات لعملية الفتح التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال، بينها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي، وتلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.