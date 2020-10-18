ترامب يقع في خطأ محرج أثناء خطابه الانتخابي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطأ محرج، عندما سمى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسا للوزراء خلال خطابه الانتخابي في ولاية ميشيجان.

وقال ترامب: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن اتفاقية باريس للمناخ هناك؟، وتبين أن الاتفاق لا يسير على ما يرام"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ويشغل جان كاستكس منصب رئيس وزراء فرنسا، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ في أغسطس، جرى التوقيع عليها في عام 2015 وكان من المقرر تخصيص 100 مليار دولار للدول النامية لحل مشاكل المناخ.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، لاحتواء الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.

سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس دونالد ترامب، بعدما تفوق جو بايدن عليه بمعركة التقييمات التلفزيونية بفارق مليون مشاهدة في مبارزة الخميس.

وكتبت كلينتون عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس، في تغريدة قائلة: "الأمريكيون سئموا من برنامج ترامب الواقعي، دعونا نلغيه إلى الأبد، أليس كذلك!".

وكتبت شبكة "سي إن إن" على "تويتر"، إنها "نتيجة عملية لم يتوقعها أحد في هذا المجال".

وقد وصل عدد مشاهدي بايدن إلى 14.1 مليون مشاهد على قناة "إيه بي سي" التابعة لوالت ديزني، بينما استقطب ترامب 13.5 مليون مشاهد عبر قنوات "إن بي سي" التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها "م إس إن بي سي" و"سي إن بي سي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتعرضت شبكة "إن بي سي" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن بعدما كانت شبكة "إيه بي سي" حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، ما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.