"أسامة بن لادن حي".. ترامب يثير الجدل من جديد

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تزعم أن "أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة، ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل"، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة.

والتغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ "QAnon"، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب، يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقناة "روسيا اليوم".

The president retweeted an insane article alleging "Biden and Obama may have had Seal Team 6 killed" posted by a QAnon account and written by "an ex-Community Organizer and Homeschool Mom." pic.twitter.com/ydoCEFLkAt — Christian Vanderbrouk (@UrbanAchievr) October 13, 2020

ونشر الناشطون صورا لتغريدات تثبت إعادة ترامب نشر التغريدة، فيما يبدو أن "تويتر" أغلق حساب "Oscar the midnight rider 1111" الذي نشر المقال.

وفي تعليقه على تغريدة ترامب، قال روبرت أونيل، وهو عضو وحدة "سيل تيم 6"، الفريق الذي قتل أسامة بن لادن، ساخرا: "هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟".

وأضاف في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية أن "الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر، ويمكن أن يصل الأمر إلى نقطة يكون فيها الأمر أكثر من مجرد خطر سياسي".

وقال أونيل: "لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية، هناك أشخاص يعتبرون كلام ترامب مقدسا، ولا يمكن الاعتماد على أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بهذا الشأن".

وأكد أونيل أن ترامب يعرف ما حصل حينها، ولديه التصريح الأمني الأعلى في البلاد وبالتالي يمكنه الإطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات.