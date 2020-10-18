رئيس جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي.

وأكد الخشت، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، كما تقدم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا عن خطة وضعتها الجامعة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وتشمل الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، سداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي والتغذية وشراء الكتب، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

ويجري الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم، جولة تفقدية لطوارئ قصر العيني الجديدة، لمتابعة التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي لها قريباً، بحضور الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العيني، والدكتور أحمد طه، المدير التنفيذي لمستفيات جامعة القاهرة.

وقال الخشت، لـ"الوطن"، إن الجامعة تعمل منذ فترة على تطوير مستشفيات جامعة القاهرة وفق أحدث الوسائل والنظم وبمعايير دولية وفق برامج زمنية محددة وبالتوازي مع العديد من المشروعات التي تنفذها الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى وتخدم قطاعا جماهيريا كبيرا.

وأضاف أن الجامعة ستنتهي من تجديدات مستشفى قصر العيني الفرنساوي وتحويله من وحدة ذات طبيعة خاصة لا تسمح بالعلاج المجاني إلى وحدة للعلاج الاقتصادي تسمح بالعلاج المجاني ؛ لافتاً إلى أن الجامعة بصدد تغيير لوائح المستشفيات وتحويل جميع الوحدات ذات الطابع الخاص إلى وحدات للعلاج الاقتصادي إلى جانب الجزء المجاني.