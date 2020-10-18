اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الطوارئ

يجري الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم، جولة تفقدية لطوارئ قصر العيني الجديدة، لمتابعة التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي لها قريباً، بحضور الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العيني، و الدكتور أحمد طه، المدير التنفيذي لمستفيات جامعة القاهرة .

وقال الخشت في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، إن الجامعة تعمل منذ فترة على تطوير مستشفيات جامعة القاهرة وفق أحدث الوسائل والنظم وبمعايير دولية وفق برامج زمنية محددة وبالتوازي مع العديد من المشروعات التي تنفذها الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى وتخدم قطاعا جماهيريا كبيرا.

وأضاف الخشت، أنه ستنتهي الجامعة من تجديدات مستشفى قصر العيني الفرنساوي وتحويله من وحدة ذات طبيعة خاصة لا تسمح بالعلاج المجاني إلى وحدة للعلاج الاقتصادي تسمح بالعلاج المجاني ؛ لافتاً إلى أن الجامعة بصدد تغيير لوائح المستشفيات وتحويل جميع الوحدات ذات الطابع الخاص إلى وحدات للعلاج الاقتصادي إلى جانب الجزء المجاني.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، يهدف إلى تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع الفئات والقطاعات المترددة عليها، وبتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، واستكمال تطوير وحدة الطوارئ وفق أحدث المواصفات العالمية والتي تقدم خدماتها مجانًا لكل المصريين.

وأوضح، أنه تمت زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطوارئ من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وميكنة حركة المرضى مما سوف يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طوارئ قصر العيني.

وأكد أن رؤية مستقبلية يتم من خلالها استهداف إنجاز ملموس وتسريع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصري، حيث تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.