رئيس جامعة القاهرة: نبدأ الدراسة بأكبر منصة تعليمية ذكية في العالم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنَّ الجامعة وفرت منصة تعليمية ذكية إلكترونية هي الأكبر على مستوى العالم لأنها تضم 270 ألف طالب، وكان يمثل تحدي كبير للجامعة، بالتعاون مع كبرى البرمجيات العالمية، وهي نفس التطبيقات الذكية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف "الخشت"، خلال لقاء على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، إنَّ جامعة القاهرة تحولت لجامعة ذكية من الجيل الثالث، وكان ينقص هذا التحول التعليم الإلكتروني عن بعد في منظومة طلابية تتجاوز ربع مليون طالب، وتعد المنصة أبرز إجراء احترازي اتخذته الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث سيكون الحضور بنسبة 50% والنسبة الأخرى تعليم إلكتروني للكليات النظرية، و60% حضور للكليات العملية مثل الطب والهندسة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى المنصة واجهت تحدي بالنسبة لتوفير قواعد البيانات وتدريب أعضاء هيئة التدريس وعمل أكواد لهم وربط الأستاذ بالمادة والطالب من خلال منصة ضخمة تحتوي على 14 ألف مقرر، لافتًا إلى أنَّ جامعة القاهرة تعادل 11 جامعة من حيث العدد.

وأوضح "الخشت" أنَّ الإجراءات الاحترازية الأخرى تتمثل في إتاحة الكواشف الحرارية من خلال بوابات، إضافة لبوابات التعقيم تستخدم مواد خاصة، والتباعد بين الطلاب، وتطهير وتعقيم أرجاء الجامعة بشكل مستمر، كما أن العيادت مجهزة بأحداث الوسائل والكواشف الطبية، والمستشفيات الجامعية مجهزة لاستقبال أي حالة، وإذا جاءت الجائحة في موجتها الثانية على نحو واسع فالجامعة استعدت للتعامل مع أسوء السيناريوهات.

وأشار إلى أنَّه أعلن في عام 2017 أن جامعة القاهرة هدفها في الوقت الحالي التحول لجامعة ذكية إلكترونية من الجيل الثالث، وهو ما وصلنا إليه حاليا، كما استطاعت الدخول ضمن أفضل 100 جامعة في العالم في مجلة "جار" للتخصصات البينية وفقًا لأحد التصنيفات الأمريكية.