13 إصابة بـ"كورونا" في الصين جميعها وافدة من الخارج.. ولا حالات محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 13 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85672 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع خمس حالات في شنجهاي، وأربع حالات في قوانغدونغ، وحالتين في شنشي إضافة إلى حالة واحدة في كل من تيانجين وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3110 حالات غادر منها 2871 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت أن 20 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80786 شخصًا، مشيرة إلى أن 8265 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالون يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 343 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 34 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 389 حالة منها 388 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5237 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 535 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4963 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و491 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.