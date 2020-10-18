جمال الغيطاني.. الروائي الذي أبدع "حكايات الغريب"

يعد الأديب والكاتب الصحفي جمال الغيطاني، واحدا من أهم الروائيين في العصر الحديث، كتب العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي حققت نجاحا ورواجا على مستوى الوطن العربي، وجرى تحويل بعض أعماله الأدبية إلى فنية.

ومن أبرز الأعمال الفنية المأخوذة عن أعمال جمال الغيطاني الأدبية، مسلسلات "الزيني بركات، حارة الطبلاوي" وفي السينما كتب أفلام "كلام الليل، خمس نجوم"، وتعد أبرز الأعمال الفنية المأخوذة عن أعماله الأدبية فيلم "حكايات الغريب".

فيلم "حكايات الغريب" مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب جمال الغيطاني، وعرض الفيلم عام 1992، وهو من إخراج إنعام محمد علي وكتب السيناريو والحوار له السيناريست محمد حلمي هلال.

ودارت أحداث الفيلم خلال الفترة التي أعقبت هزيمة 67 وحتى انتصار أكتوبر 1973، من خلال مواطن يدعى عبدالرحمن يشعر بروح من الانهزامية واليأس التي نتجت عن الهزيمة أمام العدو، والتغيرات التي حدثت للمجتمع المصري بعد قرار العبور ومشاركة العديد من المواطنين لقواتهم المسلحة لمواجهة الاحتلال واسترداد الأرض والكرامة.

شارك في بطولة الفيلم: محمود الجندي، شريف منير، حسين الإمام، محمد منير، هدى سلطان ونهلة رأفت، وارتبط الفيلم بعرضه كل عام في انتصارات أكتوبر، واشتهر بعدد من الأغاني الوطنية، غناء محمد منير، ووضع الموسيقى التصويرية والألحان للفيلم الموسيقار ياسر عبدالرحمن.

وعلى جانب آخر، حصد الكاتب جمال الغيطاني العديد من الجوائز طوال مشواره الأدبي، فحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 1980، كما حصل على وسام الاستحقاق الفرنسي في الادب والفنون من طبقة فارس عام 1987، وحصد جائزة الثقافة الفرنسية العربية عام 1992 عن رواية رسالة البصائر في المصائر عام 1989 حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن رواية "رن" التي صدرت أخيرا، ويتسلمها في 17 مارس 2009 على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ورحل عن عالمنا الكاتب جمال الغيطاني في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر عام 2015 عن عمر ناهز 70 عاما.