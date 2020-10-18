وزير الزراعة: يشيد بجهود مركز بحوث الصحراء ويطالب بالاهتمام بالبحوث التطبيقية وتنمية الوديان والمراعي

خلال ترأسه لمجلس ادارة مركز بحوث الصحراء أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على ضرورة الاهتمام بالابحاث التطبيقية وان تكون ابحاث الترقيات مرتبطة بالواقع العملي وطالب بتكثيف الجهود من اجل تنمية المراعى والوديان لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية كما طالب برفع كفاءة الاصول غير المستغلة وبوضع خطة بحثية مستقبلية محددة المعالم والمدة الزمنية للمحافظات الصحراوية وتدعيم الابحاث فى مجال اكتشاف اراضى صالحة للزراعة لتدعيم جهود الدولة فى التوسع الافقى

وزير الزراعة اشاد بجهود مركز بحوث الصحراء في مجال إستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية وايضا دعم ومساعدة التجمعات السكنية في المناطق النائية وتحلية المياه وانشاء محطات التحلية المياه بالمحافظات الحدودية وكان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء عقد اجتماعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور د عصام فايد وزير الزراعة السابق والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراءوأعضاء مجلس الادارة وناقش الاجتماع خطة المركز البحثية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز