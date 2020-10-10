وزير الزراعة يشهد حفل تكريم خريجي الدول الأفريقية من الجامعات المصرية

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تكريم الخريجين الأفارقة من الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، البالغ عددهم 175 خريج، الذي ينظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة، تحت رعاية وزارة البيية، وجامعة الاسكندرية، والمجمع العلمي المصري، وذلك بنادي الزراعيين، التابع لنقابة المهن الزراعية، ضمن برنامج دعم بناء قدرات المعرفية والقيادية للشباب الافريقي.

حضر الحفل الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة نائب رئيس المجمع العلمي المصري، الدكتور سيد خليفة امين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة ونقيب الزراعيين، والسفير ماهر العدوي مساعد وزير الخارحية، والدكتور اسماعيل سراج الدين عضو مجلس ادارة المجمع العلمي المصري، والدكتور صلاح سليمان مدير البرنامج، وعدد من سفراء الدول الافريقية في مصر، وعدد من الشخصيات العامة.

"القصير": وزارة الزراعة تضع كل إمكاناتها البحثية والفنية لخدمة قضايا التنمية والأمن الغذائي في القارة السمراء

واكد وزير الزراعة خلال كلمته، على أهمية هذا البرنامج في دعم القدرات المعرفية والقيادية، وربط شباب القارة السمراء بشبكات من العلاقات القوية المستدامة، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، لافتا الى ضرورة ان يكون لهذا البرنامج دور ملموس في نشر الوعي بالقضايا الملحة كالبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وتعظيم موارد القارة الافريقية.

وأكد أن خريجي هذا البرنامج سيكونوا خير سفراء لمصر في بلادهم، مطالبهم بالاستمرار في العمل بكل جد واخلاص بهدف احداث التنمية المستدامة في بلادهم لتعم بالنماء على القارة الافريقية، حسب أجندة اقريقيا 2063.

وأوضح القصير، أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم، والتي تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهلها لأن تكون في وضع افضل مما عليه الآن، اذا ما تم استغلال هذه الامكانيات والقدرات في اطار من التعاون من أجل التنمية القائم على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة.

وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية تسعى بكل ما تملك الى احداث التنمية في افريقيا، وتضع كل إمكانياتها في خدمة دول وشعوب القارة الافريقية، لافتا الى ان ذلك ظهر واضحا خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، في دورته السابقة، من جهود حثيثة وتنشيط التعاون في القارة السمراء في كل المجالات، أيضا في رفع اسم القارة في كل المحافل والقمم الدولية والعالمية، ودعوته لانشاء منطقة تجارة حرة، وايضا انشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، وسعيه الدائم الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى افريقيا، كذلك اطلاقه للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي والذي تم الاعلان عنه في منتدى شباب العالم الماضي.

وأكد القصير، أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، تضع كل إمكانياتها البحثية والفنية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل في الأمن الغذائي في القارة الافريقية، مشيرا إلى ان هناك 9 مزارع نموذجية بحثية وارشادية وإنتاجية مشتركة مع عدد من الدول الافريقية الشقيقة وان مصر تستهدف التوسع في هذه المزارع في عدد من الدول الافريقية الشقيقة الاخرى.

وتابع أن المركز الدولي المصري للزراعة التابع لوزارة الزراعة، يقدم ايضا برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين الافارقة من كافة التخصصات.