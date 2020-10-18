منذ انطلاقها.. فحص نحو 87 ألف مواطن في "100 مليون صحة" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنها وقعت الكشف الطبي والفحوصات على 86237 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بنسبة 120.8% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، حيث نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 20.7 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة ويجري الكشف عليهم خلال المبادرة وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر بنشر فرق طبية في كل مناطق المحافظة.

وأضاف "محروس"، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

وكانت قد دشنت محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.