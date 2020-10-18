كل ما تريد معرفته عن طرق الحصول على رخصة هدم بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمرافق، 4 مستندات على المواطن إحضارها عند تقديم طلبا للحصول على رخصة هدم عقار بالمدن الجديدة.

وترصد السطور التالية، المستندات المطلوبة وشروط الحصول على الخدمة، كما يلي:

المستندات المطلوبة

- صورة من رخصة البناء.

- صورة من محضر الاستلام.

- صورة من بطاقة سارية.

- تحديد جدول زمني.

شروط الحصول على الخدمة

مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

الخطوة الرابعة: تقديم باقي المستندات ودفع باقي المستحقات (إن وجب).

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).

صيانة دورية ووقائية لجميع المعدات

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنّه جرى تكليف أجهزة المدن الجديدة بتنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار، وجعلها دوما على أهبة الاستعداد وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول، كما يلي:

- تحديد النقاط الأكثر تضررا من تجمعات المياه.

– تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة.

– تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة.

– حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حال الطوارئ.

– المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة.

التنسيق بين أجهزة المدن

إنشاء غرفة عمليات مركزية بالهيئة، للقيام بالمهام التالية (المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، والتنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع).