المؤلف آدم عبد الغفار يقاضي الشركة المنتجة لـ"نمرة اتنين"

أعلن المخرج والمؤلف آدم عبد الغفار، مقاضاته شركة The Producers، المسؤولة عن إنتاج مسلسل "نمرة اتنين".

وأوضح "آدم"، من خلال بيان، نشره عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "في يوم 7 أبريل 2019 تعاقدت مع شركة The Producers للإنتاج الفني والمملوكة للمنتج هاني أسامة، على مسلسل (نمرة اتنين) من 12 حلقة منفصلة (ببناء درامي موحد)، وتم الاتفاق أيضًا على إشرافي الفني على كتابة السيناريو والحوار لجميع الحلقات لضمان خروج المسلسل ببناء درامي سليم، وتم بيع المسلسل لمنصة (شاهد) لإنتاجه ضمن أعمالها الأصلية باختيار 6 حلقات".

وأضاف البيان: "انضم للمشروع كبار النجوم والمخرجين وتم كتابة 4 حلقات وتصويرهم بعد إشادة شاهد بجودة الحلقات وكذا إشرافي على العمل، قبل أن تقوم شركة The Producers بتجاوزات ليس لها مبرر، منها كتابة سيناريو وحوار باقي الحلقات دون الرجوع لي كمؤلف، وصاحب فكرة العمل، وهو ما خالف بنود العقد بشكل مباشر وصارخ، والسماح لأحد المخرجين المحترمين باختيار كاتب سيناريو آخر لوضع أفكار حلقات جديدة ولا تمت للبناء الدرامي بصلة، دون احترام لحقوق المؤلف".

وأكمل: "ورغم أن الشركة المنتجة لا تملك أي حق في تعديل المعالجات الدرامية للحلقات، ولا تملك حقوق إضافة حلقات جديدة طبقاً للعقد، استمرت الشركة بتصوير حلقات جديدة مخالفة لطابع المسلسل وفكرته دون إخطاري وبتعتيم متعمد، بناء عليه، و بعد جلسات ودية فاشلة مع شركة The Producers قمت بتكليف د. حسام لطفي المحامي وأستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي لدى النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - والمعروف بتاريخه العريق في خوض النزاعات الفنية بجدارة - بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع حقوقي الأدبية والمادية، وتم تحذير الشركة بإنذار قضائي وإرسال نسخة منه لمنصة شاهد".

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، كانت أعلنت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، موعد عرض مسلسلها الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية. وكتبت نيللي "بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلط عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبا".

مسلسل "نمرة اتنين" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبي، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.