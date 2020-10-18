الدولار يستقر مع بداية الأسبوع.. والريال السعودي بـ4.17 جنيه

استقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، في كل البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم 18 أكتوبر 2020، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه خلال التعاملات اليومية.

وسجّلت بنوك "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية "، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار بـ15.75 جينه، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر في "قناة السويس ، المشرق" ليباع بـ15.72 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: "عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، وhsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرا للشراء بـ18.37 جنيه، في البنك المصري لتنمية الصادرات، وسجل الاسترليني أعلى سعر للشراء بـ20.34 جنيه، في بنكي: "مصر إيران للتنمية ، المصري لتنمية الصادرات".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ هناك هدوء خلال التعاملات اليوم، مع توقعات بحدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.