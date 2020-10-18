المتهم بالتحرش بطفلة أطفيح: "الحشيش خلاني أشوفها عروسة"

أدلى الشاب العشريني المتهم بالتحرش الجنسي وهتك عرض طفلة عمرها 9 سنوات داخل مركبة توك توك بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

واعترف المتهم البالغ من العمر 25 سنة، بتفاصيل الجريمة، قائلا: "أنا كنت شارب سيجارة حشيش.. مكنتش حاسس أنا بعمل إيه.. شفت الطفلة كانها عروسة.. فضلت أمسك أجزاء من جسدها لما كانت في التوك توك.. وفجأة لقيت البنت بتصرخ نزلتها وهربت بالتوك توك.. مكنتش عارف أنا بعمل إيه".

وأضاف: "الشيطان ضحك عليا.. ومستقبلي ضاع.. يا ريتني ما شربت الحشيش".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه جهات التحقيق تهمة هتك العرض، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت قوة من مباحث مركز شرطة أطفيح، قد تمكنت من ضبط المتهم، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 9 سنوات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

وبدأت الواقعة، بتلقي مأمور مركز شرطة أطفيح بلاغا من عامل، يتهم فيه سائق توك توك بالتحرش بطفلته وملامستها، وعقب ذلك تم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل الواقعة.

وعلى الفور جرى إعداد قوة من المباحث، تحت قيادة العميد أحمد الويتدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وبدأت البحث عن المتهم، وانطلقت إلى المكان (مسرح الجريمة).

وبمراجعة الكاميرات تبين أن الضحية كانت في التوك توك الذي يقوده المتهم، وتمكنت القوات من تحديد هويته، وألقي القبض عليه، وجاء في محضر الشرطة أنه اعترف بتفاصيل جريمته، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.