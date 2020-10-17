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عمرها 9 سنوات.. القبض على سائق "توك توك" تحرش بطفلة في أطفيح

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:00 م | السبت 17 أكتوبر 2020
طفلة

طفلة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، من القبض على سائق "توك توك"، لاتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 9 سنوات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة. 

وبدأت الواقعة، بتلقي مأمور مركز شرطة أطفيح بلاغا من عامل، يتهم فيه سائق توك توك بالتحرش بطفلته وملامستها، وباشرت المباحث تحرياتها حول الواقعة وتبين صحتها، وتمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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