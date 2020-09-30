"تحرش بطفلة داخل كشك".. إحالة موظف على المعاش بكفر الشيخ للجنايات

أحال المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، اليوم الأربعاء، موظفًا متهمًا بالتحرش بطفلة داخل" كشك"، حانوت خاص به، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وكان أدهم غانم، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، تقدم بمذكرة إلى المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، تفيد قيد القضية جناية ضد "ع.ع.ح"، موظف، لأنه في يوم 14 أغسطس الماضي، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، هتك عرض طفلة من خلال تحرشه بها بالقوة والتهديد بأن احتضنها وقبلها عنوة وأمسك أماكن العفة من جسدها حال تواجدها في الحانوت الخاص به.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ المواطن "علاء الدين.ا.م"، 65 سنة، موظف بالمعاش، يتهم فيه الموظف، بالتحرش بطفلته الصغيرة بالقوة داخل كشك يملكه بحي سخا دائرة القسم.

وتبين من بلاغ والد الطفلة أن جيرانه في المنطقة أبلغوه بسماعهم استغاثة طفلته داخل كشك المشكو في حقه بالمارة، واكتشفوا تحرشه بها بالقوة من خلال ملامسته أماكن حساسة بجسد الطفلة.

أسفرت تحريات الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، عن صحة الواقعة، وادعاء الطفلة ووالدها حول اتهامهم المشكو في حقه، وفق ما جرى ذكره.

ألقي القبض على الموظف المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واتهام والد الطفلة، أنكر مدعيًا أن الطفلة كانت تلهو في الكشك الخاص به وعندما طردها ونهرها حضر ذويها وتشاجروا معه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 لسنة 2020، جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه حتى أحيل للمحاكمة.