وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات في جنوب سيناء اليوم

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عددًا من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء.​

ويتفقد وزير الإسكان، مناطق تطوير العشوائيات في منطقة "الرويسات"، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنطقة "الجبيل الجديدة"، التابعة لمدينة الطور.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنَّ وزير الإسكان سيتفقد تطوير منطقة "الرويسات" العشوائية، التي كانت تمثل خطورة على قاطنيها، وتحويلها إلى منطقة سكنية راقية، تليق بمكانة مدينة شرم الشيخ، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنَّه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بتسليم بعض عقود الوحدات السكنية بمنطقة "الرويسات" لمستحقيها، خلال زيارته للمنطقة.

وأكّد أنَّه جرى إنشاء 70 عمارة سكنية، بما يعادل 1120 وحدة، بتكلفة تصل إلى 317 مليون جنيه، لتوزيعها على المواطنين المتضررين كسكن بديل للعشوائيات، بالإضافة إلى مد المرافق إلى 600 قطعة أرض، تمهيداً لتوزيعها.