التقديم 1 نوفمبر.. شروط جديدة لحجز وحدات الاسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لطرح 250 ألف وحدة سكنية، من وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل (100 ألف وحدة)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، وفق عدد من الشروط التي حددتها الوزارة، على أن يتمّ فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد المُقدمات اعتبارا من 1 وحتى 8 نوفمبر المقبل لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر لجميع المواطنين.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنَّ شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية من أي مكتب بريد مميكن بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، واضعة عددا من الشروط لحجز الوحدات.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي شروط حجز وحدات الاسكان لـ100 ألف وحدة، وخطوات التقديم من خلال مكاتب البريد، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لصندوق الاسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

ـ أن يكون المتقدم شخصًا طبيعًيا مصري الجنسية.

ـ ألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

ـ يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيها، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا) وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا).

ـ لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ـ ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ـ ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ـ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

ـ تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

ـ يحظر على المنتفع التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ـ يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

ـ يتمّ التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي:

1ـ المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول).

2ـ الأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

خطوات التقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي

ـ التوجه لأي فرع من فروع مكاتب البريد بالمحافظات الموجودة بالإعلان لسحب كراسة الشروط والمواصفات برسم 100 جنيه.

ـ سحب كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية.

ـ سداد مقدم جدية الحجز.

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، وتسجيل حساب شخصي عليه، واستكمال البيانات المطلوبة، والرقم القومي.

ـ بعد الانتهاء من تسجيل البيانات على الموقع تصل رسالة تأكّيد على رقم المحمول الخاص بالتسجيل.

ـ إدخال الكود المرسل للهاتف لتنشيط الحساب على الموقع الإلكتروني.

ـ الضغط على تقديم طلب لحجز وحدة سكنية.

البيانات الأساسية لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع

ـ بيانات العمل.

ـ محل السكن الحالي.

ـ تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ إرفاق صورة من مستندات اثبات الدخل.

ـ تحميل إيصال مرافق للسكن الحالي.