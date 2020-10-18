أسعار الذهب اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر: مستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة وفقًا لبداية تعاملات اليوم، الأحد 18 أكتوبر الحالي، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 828 و830 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 710 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال تعاملات أمس، انخفض الذهب، وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.2% الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1901.50 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2353.52 دولار.

الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين

وبحسب تقرير نشرته "Visual Capitalist"، فإنّ المعادن الثمينة دائمًا ما تكون هي الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، كما أنها تحد من الخسائر خلال اضطرابات السوق، حيث تقوم الحكومات في هذه الأوقات بعمل حزم تحفيزية واسعة، وقد تضطر خلالها إلى طباعة النقود، وبالتالي تؤثر على معدلات التضخم، ومن ثم تظهر المعادن النادرة كمخزن للقيمة.

وأوضح التقرير أنّ البنوك المركزية سنّت العديد من الإجراءات للمساعدة في دعم الاقتصادات، بما في ذلك إصدار عملة جديدة، استجابة للوباء العالمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض النقدي العالمي بأكثر من 11.8 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2020، وبالتالي كانت قيمة العملة المطبوعة أعلى بـ1600 مرة من قيمة العملات الذهبية المسكوكة خلال الفترة نفسها.

وكانت مؤسسة الكويت لتجارة المعادن الثمينة، برئاسة حامد رجب، أعدت تقريرًا أسبوعيًا يتوقع أنّ تؤثر الانتخابات الأمريكية على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، مضيفًا أنَّ هناك الكثير من الأحداث يمكن أن تصاحب السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام، وعلى رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

وكان المعدن الأصفر سجّل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2.070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%، وارتبطت هذه الارتفاعات بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا.