الغلق حال ظهور حالات.. خطة وقائية لـ"الصحة" لمواجهة كورونا بالمدارس

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة وقائية تتعلق بغلق المنشآت المدرسية في حال اكتشاف حالات لفيروس كورونا، وحددت الوزارة نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة بالكامل أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة.

غلق الفصل

تقوم الوزارة بغلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتم إغلاق الفصل لمدة 28 يوما تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

غلق مدرسة

عند غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوما، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

غلق مجمع مدرسي

يتم غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يوما بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

غلق مدارس المحافظة

في هذه الحالة يتم الغلق وفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى أمس السبت.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال مجاهد، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و 6109 حالات وفاة.