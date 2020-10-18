"الصحة": العالم سيشهد بداية مرحلة إنتاج لقاح كورونا مع أول 2021

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن آخر هذا العام ستنتهي دراسات لقاح فيروس كورونا.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "يجب أن تنتهي الدراسة ويجرى إثبات أمان اللقاح، ولن نسمح بأن يتلقى أي مصري اللقاح دون ثبوت الأمان والفاعلية".

وتابع، أن السؤال الأهم في الفترة المقبلة يتعلق بإمكانية إنتاج كميات من اللقاحات تكفي البشرية: "الإنتاج سيكون بالملايين، أي أن الأولى بالرعاية هم من سيحصلون على العلاج، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية ومع إتاحة كميات أكبر يمكن لعدد سكان أكبر من الكرة الأرضية".

وواصل: "على مستوى العالم، مرحلة اللقاحات والنتائج ستنتهي بنهاية هذا العام، ومع أول العام المقبل ستبدأ مرحلة الإنتاج، وسيكون هناك ترتيب لأولية الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح".

وأشار، إلى فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكلى والكبد والجهاز العصبي: "أي عضو من هذه الأعضاء قد يصاب بالمرض، ولدينا 17 عرضًا مختلفًا للفيروس، ومنها القيء والإسهال والصداع والحرارة في مصر تمثل 72% من المصابين، و28% من المصابين لم يعانوا من ارتفاع درجة حرارتهم".