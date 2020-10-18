"الصحة": ريمديسيفير ما زال فعالا ضد كورونا.. لكن بشرط

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر شاركت في الدراسة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، وذهبت إلى أن عقار ريمديسيفير غير فعال لمعالجة فيروس كورونا، وأنه لا يقلل نسبة حدوث الوفيات.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن أهم ما شيء في مواجهة هذا الفيروس هو عامل الوقت وحدة المرض، وبالتالي فإنه يجب استخدام ريمديسيفير أو أي دواء آخر قبل الإصابة بالمرض بنحو 12 يومًا.

وتابع: "مضادات الفيروسات لها فاعلية ضد فيروس كورونا إذا ما أستخدمت في بداية الإصابة بالمرض، وأقول إن نفس الأمر ينطبق على على استخدام عقار ريمديسيفير".

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن نظم علاج فيروس "كورونا" المستجد باستخدام عقارات ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وريتونافير والانترفيرون، ذات تأثير ضئيل أو معدوم في خفض معدل الوفيات، بمقدار 28 يوما، أو الفترة التي قضاها مرضى "كورونا" بالمستشفى.

جاء ذلك في تقرير، اليوم الجمعة، عن دراسة استندت إلى تجربة أُجرِيَت على مدى 6 أشهر، وتعد أكبر تجربة تحكم عشوائية في العالم عن علاجات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تجربة تضامن تشارك فيها عدد كبير من الدول، وكشفت عن أدلة قاطعة بخصوص الأدوية المعاد استخدامها في علاج "كورونا".

وذكرت المنظمة أن الدراسة التي تغطي أكثر من 30 دولة نظرت في آثار هذه العلاجات على إجمالي الوفيات، وبدء استخدام التنفس الصناعي، ومدة إقامة المرضى في المستشفى.

ووفقاً لتقرير المنظمة، توفر التجارب الدولية الكبرى وعدا بالإجابة السريعة والموثوقة على أسئلة الصحة العامة المتعلقة بعلاجات الأوبئة.