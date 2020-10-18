محافظ القاهرة: لدينا 2.5 مليون طالب.. وكثافة الفصول 17 فقط

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ المحافظة بها 5430 مدرسة، ومليوني و500 ألف طالب، والكثافة الطلابية داخل كل فصل لا تتجاوز 17 طالبا.

وأضاف عبدالعال، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع المراسل محمود جميل، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أنّه لا توجد مخاوف في أي مدرسة بالمحافظة، وجميع المديريات التعليمية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل صحة الطلاب، متمنيا أن يكون العام الدراسي الحالي هادئ دون مشكلات.

ولفت عبدالعال، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتقسيم عدد أيام الدراسة وسعة الفصل الواحد، لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مؤكدا أنّه سيتم الالتزام بالمناهج الدراسية، وستكون العملية التعليمية مكتملة تماما، ولا توجد مخاوف من أي شيء، كما أنّ جميع الإجراءات الاحترازية مطبقة بشكل كامل، وبتنسيق كامل بين الجهات المعنية.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزاما كبيرا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة بأنّ هناك خططا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتنفيذ الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.