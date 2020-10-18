توافد "أعضاء الشيوخ" لإنهاء الإجراءات وتسجيل بصمة الوجه

توافد أعضاء مجلس الشيوخ على المجلس، قبل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى اليوم، إذ بدأ تسجيل بيانات النواب الجدد وتفعيل بصمة الوجه التي تستخدم لتسجيل الدخول والخروج.

وشهدت الأمانة العامة للشيوخ، استقبال النواب الجدد في بهو المحلس بعد تجديده، حيث جرى التعارف بين النواب.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار انعقاد مجلس الشيوخ المحدد باليوم، كما أصدر قرارا تضمن أسماء المعينين في المجلس.

وتعقد اليوم جلسة إجرائية برئاسة جلال هريدي، ومن المنتظر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فضلا عن تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.