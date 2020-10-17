لميس الحديدي: تعيينات السيسي للمرأة في مجلس الشيوخ فاقت توقعاتنا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشخصيات التي عينها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجلس الشيوخ، شملت كل ألوان الطيف السياسي، حيث شملت جهات قضائية وعسكرية، وفنانين، وكل فئات المجتمع، وبالنسبة للمرأة، الرقم الذي عينه الرئيس فاق ما كنا نتوقعه، موضحة أنه بعد هذه التعيينات، قد تصل نسبة النساء إلى 20% من مجلس الشيوخ، وهذا خبر سعيد.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، السبت، أن التعيينات شملت مجموعة من القيادات الحزبية، والسياسية وقيادات من الكنيسة، ومن الأزهر، والإعلاميين، مثل الدكتور عبدالمنعم سعيد، والكاتب محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

كما علقت "الحديدي"، على انتشار فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي، محذرة من التهاون في الإجراءات الاحترازية، وقالت: "صحيح الأعداد قليلة، لكننا عايشين بشكل طبيعي، ويجب الحذر ثم الحذر ثم الحذر".

وتناولت الإعلامية، قضية الطالبة مريم "فتاة المعادي"، وقالت إن هذه القضية قضية قتل وسرقة، والفتاة قتلت بسبب 85 جنيها، مشددة على أهمية القصاص لحق الفتاة، موضحة الفتيات يتعرضن لعنف كبير في المجتمع، ويجب على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة لمن يقوم بهذه الأفعال ضد النساء.

وتحدثت الحديدي أيضا عن مباراتي الأهلي والزمالك، وقالت: "الحمد لله على فوز النادي الأهلي اليوم، ويارب الفوز غدا للزمالك ولبيراميدز في الكونفيدرالية واحتمال يبقى الأهلي والزمالك معا في نهائي دوري أبطال أفريقيا".