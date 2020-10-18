تعرف على نص قسم عضو "الشيوخ" قبل مباشرة عمله في المجلس

نصت المادة 104 من الدستور، على أنّه يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ونصت المادة 254 (مضافة) من دستور 2019 المعدل في باب الأحكام العامة والانتقالية، على أن تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

وقال المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّه سيتم إذاعة وقائع أولى جلساته غدًا، على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصري، مشيرا إلى أنّ مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، ستبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وستشهد أداء اليمين الدستوري، وكذلك إجراءات انتخاب هيئة مكتب مجلس الشيوخ، وتضم رئيس المجلس والوكيلين.

وأوضح إسماعيل، أنّ كارنيهات العضوية للنواب المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية، سيتم استخراجها لاحقا عقب الانتهاء من مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت فيه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، على تقسيم المقاعد المخصصة للنواب، وفقا لأقدمية السن.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنّه جرى تخصيص الشرفات العلوية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب، فيما حظي النواب الأكبر سنا بالمقاعد الأمامية في القاعة الرئيسية بالمجلس.

وخصصت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، إحدى القاعات التابعة لمبنى الري بمجلس الشيوخ للصحفيين والإعلاميين، لمتابعة سير الجلسة الأولى من عمر دور الانعقاد الأول بمجلس الشيوخ.

ويشهد مجلس الشيوخ حالة من الحراك الشديد، استعدادًا لانطلاق أعمال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الأول.

وعكفت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ على إعداد جدول الجلسة الإجرائية تمهيدًا لإرساله إلى النواب عبر جروب واتس آب، وذلك قبل انطلاق الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول.

وتُعقد الجلسة الإجرائية في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويرأسها الفريق جلال هريدي باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه في الجلسة النائبين محمود ترك ونهى الشريف باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا.

وأكدت مصادر برلمانية أنّ هناك اتجاها للدفع بالمستشار بهاء أبو شقة لخوض الانتخابات على مقعد الوكيل الأول بمجلس الشيوخ، فيما لم يحسم بعد اختيار الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ ولاسيما في ظل تنوع الكفاءات.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنّ المستشار فرج الدري الأمين العام السابق لمجلس الشورى أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.