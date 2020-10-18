"تعليم الدقهلية" تبدأ توزيع 45 ألف "تابلت" على طلاب أولى ثانوي

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن بدء توزيع 45 ألف 365 جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى الجديد، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال "عبد الرؤوف"، إنه جرى استلام 45 ألف 365 جهاز "تابلت" حديث بمخازن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وطبقاً للخطة الموضوعة لتسلم وتسليم التابلت تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتأمين لتوزيعها على 18 إدارة تعليمية ومن ثم تسليمها للمدارس وفق خطة تأمينية شاملة.

وعن مواعيد توزيع أجهزة "التابلت" أكد وكيل الوزارة، أنه جرى وضع خطة تسليم تبدأ من صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر لإدارات "غرب المنصورة، ومنية النصر، وميت سلسيل، والسنبلاوين"، وتوزع يوم الاثنين لإدارات "شرق المنصورة، وطلخا، وأجا، والجمالية، و نبروه، والمطرية، والمنزلة".

ويوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر سيتم تسليم إدارات "ميت غمر، و بلقاس، وبني عبيد، و تمي الأمديد ، دكرنس، شربين، و مدارس ديوان المديرية".

ووجه محافظ الدقهلية وكيل الوزارة، بسرعة توزيع أجهزة "التابلت" على الإدارات التعليمية وتسليمها للمدارس.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الدقهلية حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات متنوعة حرصًا على السير المنتظم للعملية التعليمية على مدار العام الدراسي دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه تم تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وزار محافظ الدقهلية اليوم مدرسة خالد الطوخي الابتدائية بالمنصورة حيث تفقد فصول رياض الأطفال، والفصول الدراسية بها للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم والذي رافقه خلال الجوله بضرورة الحرص التام من قبل المديرية وتأكيدها ومتابعتها المستمرة لمديري المدارس والمشرفين لمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس و توفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتوعية المستمرة للطلاب داخل المدارس في هذا الشأن حرصًا على سلامتهم.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولًا بأول.