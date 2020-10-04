ليسوا أولياء أمور.. كشف غموض سرقة أجهزة التابلت من مدرسة ببني سويف

كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل اقتحام مدرسة بمركز الفشن في بني سويف وسرقة أجهزة التابلت والكمبيوتر منها.

وتبين قيام سائق وعاطل بارتكاب الجريمة بعد اقتحام المدرسة ليلا عن طريق كسر الباب، واقتحام غرفة الأجهزة وسرقتها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز الفشن بأمن بني سويف من مديرة مدرسة "كائنة بدائرة المركز"، باكتشافها كسر باب غرفة الإنترنت وسرقة 15 جهاز تابلت وجهازين كمبيوتر بمشتملاتهما و جهاز لاب توب.

وصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهما سائق "توك توك" والسابق اتهامه في 4 قضايا، وعاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بصحتها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهمان بقيامهما بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى المدرسة مستقلين توك توك "ملك المتهم الأول"، والدلوف لداخلها وكسر باب غرفة الكمبيوتر والاستيلاء على المسروقات.

جرى بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.