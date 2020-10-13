تسليم أجهزة التابلت التعليمى لمندوبى الإدارات بمطروح

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات تسليم أجهزة التابلت التعليمى للطلاب بإجمالي 1943 جهازاً بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، وفقًا للتعليمات الوزارية الواردة وذلك تحت إشراف مسؤولي المخازن والأمن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال "النيلي"، إنه طبقًا للتعليمات الوزارية يجرى تشكيل لجنة فى كل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل على الحكومة الإلكترونية للطلاب، على أن يقوم الأخصائي الموجود في المدرسة بالتأكد من صلاحية الجهاز، وأنه تم تفعليه قبل التسليم للطلاب، وألا يتم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة.

وأضاف "النيلى" أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية باتباع نفس إجراءات التسليم على غرار العامين الماضيين، والواردة بالكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2018، تحت مسؤولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة بذلك، وتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، إضافة إلى التواصل المباشر بين مسؤولي الإحصاء بالمدارس الثانوية ومسؤول الإحصاء في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية على النافذة الخاصة بكل مؤسسة تعليمية على الحكومة الإلكترونية.

من ناحية أخرى، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة إنهاء تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، والمتابعه الجيدة للحالة الإدارية والفنية وأعمال النظافة بها، ومراجعة توافر الأثاث والمقاعد للطلاب وصيانة المبانى والأبواب والنوافذ ودورات المياه، والتأكد من صلاحيتها بالتنسيق المباشر مع فرع الأبنية التعليمية بمطروح وتحت إشرافها.

وشدد المحافظ على أهمية تطهير الخزانات الأرضية والعلوية، وتوفير المياه مع مراجعة جميع أعمال الصيانة بالمدارس، تحت إشراف مباشر من شركة المياه، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بمتابعة جميع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، وقيام مديرية التموين بمتابعة جميع المأكولات التى تباع في المحال الموجودة فى نطاق المدراس ومراجعة تاريخ الصلاحية ومدى جودة تلك الأغذية.