محمود بكري يبدأ أول يوم برلمان بكشف حساب في شهرين

شهد مجلس الشيوخ، توافد نوابه استعدادا للجلسة الافتتاحية، والتي من المقرر أن تشهد حلف اليمين الدستوري للأعضاء وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وفاجأ النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الحضور بتوزيع كشف حساب عن تحركاته خلال الفترة الماضية قبل حلف اليمين الدستوري.

وقال بكري، خلال كشف حسابه، أنه علي مدي الفترة من ١٤ أغسطس وحتي ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بذل ما يستطيع من جهد في الشوارع والميادين، ودواوين الحكومة، ومقار الوزارات.

وشمل كشف الحساب علي سبيل المثال وليس الحصر تجديد واحلال عدد من المساجد، ورفع كفاءة عدد من الطرق والإنارة في العديد من الشوارع، وتنظيم عدد من حملات النظافة، وحل عدد من الشكاوي الخاصة بالمتعاملين مع البريد والمستحقين للمعاشات المختلفة.

ويستعد مجلس الشيوخ، لعقد جلسته الافتتاحية بعد قليل للبدء فى أول دور انعقاد له بعد انتخابه، وذلك بعد اختيار رئيس الجمهورية للمعينين الـ100 بالمجلس النيابى، حيث شملت قائمتهم عدداً بارزاً من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلى النقابات.

"مسلم والكردوسي وحجازي والفخراني وسميرة عبدالعزيز" أبرز المعينين

وتصدر قائمة المعينين بمجلس الشيوخ عدد من الصحفيين والإعلاميين، وشملت كلاً من الكاتب الصحفى محمود الكردوسى، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس قنوات dmc، والكاتب الصحفى عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.

اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية