مصادر: "أبوشقة" يقترب من وكالة مجلس الشيوخ
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ولاء نعمه الله
10:47 م | السبت 17 أكتوبر 2020
المستشار بهاء أبوشقة
يشهد مجلس الشيوخ حالة من الحراك الشديد، منذ بداية اليوم حتى الساعة، استعدادًا لانطلاق أعمال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الأول.
وتعكف الأمانة العامة لمجلس الشيوخ على إعداد جدول الجلسة الإجرائية تمهيدًا لإرساله إلى النواب عبر جروب "واتس آب"، وذلك قبل انطلاق الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول.
وتُعقد الجلسة الإجرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويرأسها الفريق جلال هريدي باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه فى الجلسة كل من النائبين محمود ترك ونهى الشريف باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا.
أكدت مصادر برلمانية أن هناك اتجاها للدفع بالمستشار بهاء أبو شقة لخوض الانتخابات على مقعد الوكيل الأول بمجلس الشيوخ، فيما لم يحسم بعد اختيار الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ ولاسيما في ظل تنوع الكفاءات.
وأشارت المصادر لـ"الوطن"، أن المستشار فرج الدري الأمين العام السابق لمجلس الشورى أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ.
ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ.
وضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.
وتتميز قائمة التعيين، بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددًا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي رامي جلال، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
ويؤدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية غدًا في الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ .