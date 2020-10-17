مصادر: "أبوشقة" يقترب من وكالة مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ حالة من الحراك الشديد، منذ بداية اليوم حتى الساعة، استعدادًا لانطلاق أعمال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الأول.

وتعكف الأمانة العامة لمجلس الشيوخ على إعداد جدول الجلسة الإجرائية تمهيدًا لإرساله إلى النواب عبر جروب "واتس آب"، وذلك قبل انطلاق الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول.

وتُعقد الجلسة الإجرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويرأسها الفريق جلال هريدي باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه فى الجلسة كل من النائبين محمود ترك ونهى الشريف باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًا.

أكدت مصادر برلمانية أن هناك اتجاها للدفع بالمستشار بهاء أبو شقة لخوض الانتخابات على مقعد الوكيل الأول بمجلس الشيوخ، فيما لم يحسم بعد اختيار الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ ولاسيما في ظل تنوع الكفاءات.

وأشارت المصادر لـ"الوطن"، أن المستشار فرج الدري الأمين العام السابق لمجلس الشورى أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب الوكيل الثاني لمجلس الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ.

وضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.

وتتميز قائمة التعيين، بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددًا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي رامي جلال، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

ويؤدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية غدًا في الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ .