18 أكتوبر.. يوم للحياة النيابية بين التصويت على برلمان 2015 وانعقاد الشيوخ

تبدأ اليوم الأحد 18 أكتوبر أولى جلسات مجلس الشيوخ في الانعقاد، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019، وعودة النظام التشريعي إلى غرفتين، وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الشيوخ أيضًا، وذلك لحين صياغة اللائحة الخاصة به، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية بعد إقرارها من مجلس النواب.

ومن المفارقات أن يوم 18 أكتوبر يعد يومًا لعودة الروح إلى الحياة النيابية، ففي نفس اليوم عام 2015 بدأ التصويت على انتخابات مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو لتحقيق ما حلم به الشعب المصري اكتمال الديمقراطية وبناء دولة سليمة، خارج مصر وبالداخل في 14 محافظة هم "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح".

18 أكتوبر خلال 5 سنوات هو يوم تحديد واختيار المستقبل باكتمال الحياة النيابية، ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، الثلثين بالانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، والثلث الآخر يعين من رئيس الجمهورية، ولا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد مخصصة للمرأة.

خمس سنوات هي مدة عضوية مجلس الشيوخ، تبدأ من تاريخ انعقاد أولى جلساته، وينتخب المجلس الجديد في آخر 60 يومًا قبل انتهاء مدته، وتكمن اختصاصاته في تقديم الدراسات والاقتراحات لما يدعم الحياة الديمقراطية ويحقق المقومات الأساسية للمجتمع، ودعم الحريات والحقوق والواجبات العامة والسلام الاجتماعي.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيتم بناء عليها إجراء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.