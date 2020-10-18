إرشادات الأهالي بثاني أيام الدراسة: "كمامتك على وشك وكحولك في جيبك"

انطلق اليوم ثاني يوم دراسي في العام الجديد 2020-2021 لجميع المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، وسط قلق من قبل الأهالي وخاصة بعد الحديث عن احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حرص الأهالي على توجيه الإرشادات والتعليمات الوقائية لأبنائهم قبل الدخول إلى المدارس؛ لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

"كمامتك على وشك وكحولك في جيبك"، أبرز التعليمات التي وجهها أولياء الأمور لأبنائهم قبل بداية اليوم الدراسي، حيث قال محمد الشافعي، لنجليه ياسين وعمر على بوابة المدرسة، أن يلتزما بارتداء الكمامة واستخدام الكحول وعدم ملامسة الأسطح ووضع أيديهم على وجوههم.

وأضاف ولي الأمر للطفلين، ألا يصافحا أحدًا وأن يلتزما بالكمامة داخل الفصول وعدم شراء أي مأكولات من الداخل، وعن بداية العام الدراسي يرى أنه قرار صحيح "الولاد بتزهق من قعدة البيت"، مشيرًا إلى ضرورة العودة للعمل ومسايرة الحياة لكن بالالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية.

وناشد محمد المتولي، ولي أمر، طفله بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بينه وبين زملائه، إضافة إلى الالتزام بالكمامة الطبية وعدم ملامسة الأسطح، "إحنا قلقانين بس هنعمل إيه"، هكذا وصف شعوره عن عودة الدراسة في ظل وجود فيروس كورونا.

وانطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأت عدد من المدارس أمس السبت، وبدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزاما كبيرا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة بأنّ هناك خططا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتنفيذ الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.