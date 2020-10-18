جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترحب بطلابها الجدد مع انطلاق العام الدارسى وسط إجراءات احترازية مشددة

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا طلابها الجدد بمختلف الكليات للعام الدراسى الجديد 2020-2021، للتعرف على الكليات وجداول المحاضرات ومواعيد السكاشن الخاصة بهم حيث خصصت الجامعة أول اسبوع للدراسة «أون لاين» لمعظم الكليات، وهو التوجه العام للجامعة والذى يتم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفى إطلر تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على تقسيم الدراسة لتكون من داخل المحاضرات وعبر الإنترنت من المنزل.

وقد وجه الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ترحيب بالطلاب القدامي والجدد، مؤكدًا أن الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، مشيراً الى أن المرحلة الجامعية هي مرحلة مهمة حيث ستحدد مكانة كل طالب في المجتمع، موجها النصائح للطلاب قائلا: «يجب ألا يجعل كل طالب هدفه النجاح فقط، حيث أن الجامعة ومرحلتها فترة لتكوين الشخصية المتزنة، ومنها يستطيع الطالب أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكي يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي صائب».

وقال الدكتور العزازاي، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وضعت خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020ـ2021، خاصة في ظل امتلاكها لمنصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى يتم إدارتها بالتعاون مع جهات عالمية، ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأعلن رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة ملتزمة باستكمال كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم الاستعداد داخل الكليات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباه في حالات الإصابة بالفيروس مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من لجان مخصصة لإدارة الأزمات والتي تعمل على التنسيق مع مستشفى سعاد كفافي الجامعي.

ولقت الانتباه الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب، الى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية على جميع مداخل كليات الجامعة وقاعات المحاضرات وأماكن السكاشن، ليستفيد منها جموع الطلاب، حيث ان الجامعة حريصة على اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على أبنائها الطلاب مؤكداً أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قامت بالانتهاء من كافة الاستعدادت الخاصة باستقبال الطلاب الجدد والقدامى، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال توفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول قاعات المحاضرات.

بينما قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تضع على جميع مداخلها بوابات لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب على أبواب المحاضرات والسكاشن، مع التزام الكليات بوجود مسافة بين الطلاب، وأشارت الى أن التعقيم لمقرات المحاضرات والكليات سيتم بشكل يومي كما يتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة للطلاب، حيث تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عملية بدء الدراسة لجموع طلابها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب، متبعة في ذلك تعليمات منظمة الصحة العالمية.