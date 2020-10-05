جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترعى أول حفل فني للشركة المتحدة في منطقة الجلالة بمناسبة انتصارات أكتوبر

فى إطار حالة الحراك التى يشهدها الشعب المصرى لدعم ومساندة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شركة «تذكرتى»، إحدى الشركات التابعة لها، بتنظيم حفل فنى كبير تحت رعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة انتصارات «أكتوبر المجيد»، حيث أقيم الحفل فى منطقة الجلالة، وهو الحفل الأول الذى يقام فى هذه المنطقة التى تجسِّد بوضوح الإرادة والعزيمة المصرية، وباعتبارها واحداً من الإنجازات الكبرى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكونها نموذجاً مهماً للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفيذها مؤخراً.

الجامعة تحرص على إحياء المناسبات الوطنية الكبرى والمشاركة فى المسئولية المجتمعية

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة بشكل مستمر، فى إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة فى المبادرات الوطنية الكبرى التى تستهدف فى المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب، وهو ما دفع الجامعة إلى رعاية هذا الحفل الفنى الكبير، من أجل إحياء ذكرى النصر العظيم، التى تبعث فى النفس الشعور بالانتماء للوطن، إلى جانب أنه يعكس وبشكل لافت للنظر الفخر بالإنجازات الكبرى التى يتم تحقيقها يوماً بعد الآخر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

"الجسمى وحكيم والعسيلى وسليم" يتألقون بأغنياتهم الوطنية فى الحفل

يُذكر أن هذا الحفل الفنى الكبير أحياه نخبة من نجوم الغناء، فى مقدمتهم المطرب العربى الكبير حسين الجسمى ونجم الأغنية الشعبية المصرية «حكيم» والنجم محمود العسيلى والنجم خالد سليم، ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملاً على قناتى «دى إم سى» و«أون تى فى»، العاشرة مساء الخميس، وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الآن بمناسبة انتصارات «أكتوبر المجيد».