بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ندوة "استقرار وطن"

أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "استقرار وطن"، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلا من: صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والاعلامى والكاتب محمد فودة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، ومايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمل سلامة مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والنائبة هند رشاد أمينة الاعلام بحزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من المرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والشعبية.

وبدأت الندوة بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت المقرئ إبراهيم صابر، أعقبه توجيه تحية وتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة المصرية.

وحرص خالد الطوخى على الحضور ، لحث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2020، وممارسة حقهم الدستوري، فى ظل مناخ ديمقراطي حقيقي وتعددية سياسية وحزبية، لإنجاح المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن ذلك يأتي فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توعية المواطنين وترسيخ قيم ومفهوم الاستقرار.

وقال خالد الطوخى إن التصويت حق دستورى وأصيل لا يجب التنازل عنه، حتى يتثنى لنا استكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا أن الشعب لديه من الوعى ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته والمشاركة فى الانتخابات لرسم خارطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وأكد الطوخى أن توحد الأحزاب يأتى فى إطار تحقيق التفاعل الإيجابى بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم استقرار الحياة السياسية، واستقرار الوطن، مؤكدا أنه يجب على الشعب الذهاب للاقتراع واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، وطالب الطوخى الجميع بالالتزام والظهور أمام العالم بمظهر ديمقراطى أثناء التصويت الانتخابى، ليعرف العالم أن مصر أم الدنيا قولا وفعلا.

ووجه الدكتور سامى عبد العزيز وزوجته الدكتورة صبورة السيد الشكر للدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على استضافته واقامته الندوة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال سامى عبد العزيز أن الطوخى صاحب أياد بيضاء ودائما داعم وسند حقيقي للوطن، ويملك فكر خاص في ترسيخ ثقافة المسئولية المجتمعية.

صبورة السيد توجه الشكر لجامعة مصر وتؤكد: "نعمل من أجل وصول صوت المواطن للقيادة السياسية"

وقالت الدكتورة صبورة السيد أتوجه بكل الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقيادة خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، على إقامة الندوة، مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار مسئولية الجامعة المجتمعية لحث المواطنين وتوعيتهم فى التصويت، وأضافت أن مصر تشهد طفرة حقيقة فى التنمية على يد الرئيس السيسي، مؤكدة أننا نعيش عصر النهضة فى كل القطاعات بفضل رئيس الجمهورية الذى أولى اهتماما خاصا بالمواطن منذ توليه الحكم.

وأضافت صبورة السيد :"أتقدم بموفور الشكر أيضا لحزب مستقبل وطن الذى أولانى ثقته بترشيحى ضمن قائمته الوطنية من أجل مصر لأكون معكم وبكم يدا بيد نعمل معا، من أجل بناء وأستقرار مصر يدا بيد، نعمل من أجل أن يصل صوت المواطن واحتياجاته الى القيادة السياسية وصناع القرار، وأعاهد الله وأعاهدكم جميعا أن يكون أدائى البرلمانى ممثلا لدائرتى بكل أطيافها وأن أحرص على أن تكون هذه الدائرة نموذجا يحتذى به فى مصر كلها، يدا بيد نعلى قيمة الأخلاق والقدوة الوطنية، يدا بيد نعمل على البناء والتكافل الاجتماعى، يدا بيد نعمل على رفعة المواطن وبناء الانسان، يدا بيد نعمل ليومنا ولمستقبل أبنائنا ولمستقبل الوطن أسأل الله التوفيق وحسن النية وإخلاص العمل لوجهه تعالى ولهذا الوطن الخالد".

ياسمين الكاشف: المشاركة فى الانتخابات ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية

وشددت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة المشاركة واجبا وطنيا على كل مصري ومصرية، وقالت أن المشاركة ضرورة من اجل استكمال التجربة الديمقراطية، واستكمال ما تحقق من انجازات في كل المجالات والقطاعات، وأضافت الكاشف :"إنه ‬يجب أن نضع جميعا مصلحة الوطن أمام أعيننا وأن نضعها في المقام الأول، فالمشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نرعاه ونعمل علي أرثاء كل عناصر الديمقراطية، وكما يريد المواطن أن يحصل علي حقوق كاملة فعليه أيضا أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على أكمل وجه".

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن القائمة الوطنية من أجل مصر تحمل وجوه مفعمة بالسياسة، ونحن فخورون بها، من أجل إعلاء استقرار وطن، موجها الشكر للدكتور خالد الطوخى، ولجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن خالد الطوخى دائم الدعم للحياة التعليمية من خلال الجامعة.