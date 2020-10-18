فيديو.. بسمة وهبة بـ"الحجاب": "دعاؤكم نجاني.. أدين لكل شخص افتكرني"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، الشكر لكل جمهورها ومتابعيها بعد دعمهم لها خلال الفترة الأخيرة، عقب إجرائها عملية جراحية، إثر إصابتها بمرض نادر لم تكشف عن تفاصيله.

وقالت "وهبة" لـ"الوطن": "دعاؤكم طوق نجا حول رقبتي، وأدين لكل شخص أفتكرني بدعوة".

كما نشرت "بسمة" مقطع فيديو جديد لها بعد إجرائها عملية جراحية، قالت خلاله "حبيت أطمنكم عليا.. وأول حاجة عملتها سجدة شكر للمولى عز وجل أنه رجعني تاني بالسلامة، يارب ألطف بينا وأشفي وعافي كل مريض يتألم".

وأرفقت بالفيديو تعليقا، قالت فيه، "الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".

حيث سبق ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها قبل إجرائها عملية جراحية في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "وهبة" مرتدية زي العمليات قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، مضيفة، "يد الله فوق أيديهم".

وتابعت: "خير باذن الله خير باذن الله وبفضل الله وبفضل دعواتكم ولا تنسوني من الدعاء".

وكانت بسمة وهبة أكدت لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، "شيرين ووقفتها معايا بتبين أن الصداقة مش بالسنين هي بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي أدتهالي".

وقالت: "أكتر حاجة مبسوطة بيها، هي صديقتي شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، الصديقة الجميلة التي وقفت بجانبي بحب، الصداقة ليست بالسنين بل بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي، وعدت إلى مصر (عشان أقعد في حضنكم)، وأرافق جمهوري الذين هم جزء من قوتي، أنا قوية بفضل الله وبفضل الجمهور".

وأضافت: "منذ شهر ونصف وأنا أعاني، بس ربنا خلاها خفيفة عليا)، أنا أحبكم واستمروا في الدعاء ليّ (كل واحد دعا ليّ بالخير ربنا يجعل الدعاء ده من نصيبه، أنا نفسي أسالهم، الكلام الحلو ده بتجيبوه منين، الأدعية الحلوة دي منين، الناس بتقولي إحنا بندعيلك، ناس كنت لا يمكن أن أتخيل أنها حلوة وبسيطة من جوة بتدعيلي".

واختتمت "وهبة": "أعتقد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في بريطانيا، الوضع يشوبه توتر كبير وقلق وارتباك، قد يكون هذا من أهم الأسباب التي جعلتني اتخذ قرار العودة".