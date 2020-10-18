بسمة وهبة: "سجدت شكرا للمولى بعد إجرائي العملية"

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لها بعد إجرائها عملية جراحية، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "بسمة" خلال الفيديو، "حبيت أطمنكم عليا.. وأول حاجة عملتها سجدة شكر للمولى عز وجل أنه رجعني تاني بالسلامة، يارب ألطف بينا وأشفي وعافي كل مريض يتألم".

وعلقت على الفيديو قائلة، "الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبه اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".

وكانت نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها قبل إجرائها عملية جراحية في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "بسمة" مرتدية زي العمليات، قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، مضيفة، "يد الله فوق أيديهم".

وتابعت: "خير بإذن الله خير بإذن الله وبفضل الله وبفضل دعواتكم، ولا تنسوني من الدعاء".

وكانت بسمة وهبة أكدت لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، "شيرين ووقفتها معايا بتبين أن الصداقة مش بالسنين هي بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي أدتهالي".

وقالت: "أكتر حاجة مبسوطة بيها، هي صديقتي شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، الصديقة الجميلة التي وقفت بجانبي بحب، الصداقة ليست بالسنين بل بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي، وعدت إلى مصر (عشان أقعد في حضنكم)، وأرافق جمهوري الذين هم جزء من قوتي، أنا قوية بفضل الله وبفضل الجمهور".

وأضافت: "منذ شهر ونصف وأنا أعاني، بس ربنا خلاها خفيفة عليا)، أنا أحبكم واستمروا في الدعاء ليّ (كل واحد دعا ليّ بالخير ربنا يجعل الدعاء ده من نصيبه، أنا نفسي أسالهم، الكلام الحلو ده بتجيبوه منين، الأدعية الحلوة دي منين، الناس بتقولي إحنا بندعيلك، ناس كنت لا يمكن أن أتخيل أنها حلوة وبسيطة من جوة بتدعيلي".

واختتمت "وهبة": "أعتقد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في بريطانيا، الوضع يشوبه توتر كبير وقلق وارتباك، قد يكون هذا من أهم الأسباب التي جعلتني اتخذ قرار العودة".