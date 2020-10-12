صورة.. بسمة وهبة تنتظر نتيجة تحليل مرضها النادر بـ"دعاء"

تنتظر الإعلامية بسمة وهبة، خلال الفترة المقبلة، نتائج التحاليل الخاصة بمرضها النادر، ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لدعاء إلى الله: "إن الله لا يخيب عبدا تفائل به خيرا".

وتفاعل عدد كبير من جمهور بسمة وهبة، مع الدعاء، داعين لها بالشفاء والسلامة.

وعلى جانب آخر، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، السبت الماضي، تضامنها مع مرضى سرطان الثدي، خلال مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "إنها تنتهز فرصة أن شهر أكتوبر، هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، لتتحدث عن تجربتها مع المرض وبأنها ستتحدث مع جمهورها في فيديو مباشر، عبر قناتها الخاصة بيوتيوب".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها عادت إلى القاهرة، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل، على أن تظهر نتائجها بين أسبوعين لـ3 أسابيع، موجهة رسالة لكل من ساندها، قائلة: "شكرا لكل واحد دعالي.. يارب كل واحد دعالي بالشفاء الدعاء ده يبقى من نصيبه".

وأوضحت "بسمة"، لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل، زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، مضيفة: "أكتر حاجة مبسوطة بيها، هي صديقتي شيرين كامل زوجة الأعمال ياسين منصور، الصديقة الجميلة التي وقفت بجانبي بحب، الصداقة ليست بالسنين بل بالمواقف، مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي، وعدت إلى مصر عشان أقعد في حضنكم، وأرافق جمهوري الذين هم جزء من قوتي، أنا قوية بفضل الله وبفضل الجمهور".

وكانت بسمة وهبة قد صرحت لـ"الوطن" أنها لم تستطع انتظار نتيجة التحليل بأوروبا وقررت العودة إلى مصر حتى ظهور نتيجة التحليل.