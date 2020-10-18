السجن 3 سنوات لـ3 شباب في واقعة إلقاء رجل مسن في الترعة بسوهاج

قضت محكمة جنح سوهاج، حضوريا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمي، بالسجن المشدد 3 سنوات، علي 3 شبان في واقعة التنمر بـ"مسن الترعة"، والتي جرت أحداثها في دائرة مركز المراغة، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارا يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 شباب يقومون بإلقاء رجل "مسن" في إحدى الترع.

وتبين من تحريات ضباط المباحث، أن الواقعة تمت بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن المحافظة، أن الواقعة حدثت في شهر رمضان الماضي، في قرية "الأخيضر"، وقبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى محاكمة جنائية.

وقال "عم عاشور"، صاحب الواقعة، في تصريحات لـ"الوطن"، في وقت سابق، إنه لا يعرف لماذا تعدى عليه الشبان، مشيرا إلى أنه كان يجلس في حاله على ضفة الترعة، وكانوا هم في طريقهم إلى أحد ملاعب كرة القدم، وأثناء سيرهم تحدثوا معه، ودفعه أحدهم في الترعة، مضيفا أنه فقد الوعي للحظات جراء سقوطه بها، موضحا أن المتهمين لم يكتفوا بإلقائه فقط، بل قذفوه أيضا بالحجارة.

وقال "محمود"، 25 عاما، ابن شقيق المجني عليه، إن عمه يُدعى "صلاح"، وشهرته بين الناس باسم "عاشور"، يبلغ من العمر 60 عاما، مضيفا أن حالته المادية جيدة، إلا أن القدر شاء أن يكون به بعض القصور الذهني.

وأضاف "محمود" أن الواقعة لم يعلم بها إلا عندما تداول مقطع الفيديو، ونقل عمه إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وأجريت له جميع الفحوصات الطبية، ولم يتبين إصابته بأي جروح، مؤكدا أن عائلته لن تتنازل عن حقه مهما حدث، وأن الشباب الذين ارتكبوا الواقعة، لم يدركوا خطورة ما ارتكبوه في حق رجل بسيط مسالم.

وأوضح نجل شقيق المجني عليه، أن الشباب لم يكتفوا بإلقاء عمه في الترعة، بل قذفوه بالحجارة، وكادوا أن يتسببوا في موته، من أجل تصوير مقطع فيديو، لافتا إلى أن الواقعة قديمة، ولا يعرف تحديدا توقيت حدوثها، لكنه تأكد أنه مر عليها شهور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر 3 شباب، يعتدون على عجوز ويلقونه في الترعة، ثم يقذفونه بالحجارة، ما أثار حالة من الاستياء بين رواد "فيسبوك"، وأبدى أهالي سوهاج تعاطفهم مع العجوز، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.